17:30, 6 ноября 2025Забота о себе

Врач опровергла главный миф о сахаре

Терапевт Васконселос: Диабет может начаться у употребляющих мало сахара людей
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Терапевт Ребека Васконселос заявила, что чрезмерное употребление сахара далеко не всегда приводит к развитию диабета. Этот миф она опровергла в беседе с изданием Terra.

Васконселос рассказала, что диабет может начаться даже у людей, употребляющих сахар в незначительном количестве. По ее словам, главной причиной развития этого заболевания является не этот продукт, а образ жизни в целом.

Врач объяснила, что существует связь между диабетом и такими факторами, как несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, генетическая предрасположенность и метаболические нарушения. При этом она подчеркнула, что чрезмерное потребление сахара в некоторых случаях действительно может способствовать возникновению патологии, но это далеко не главный фактор риска.

Ранее диетолог Арина Мамина перечислила продукты для борьбы с депрессией. Так, она посоветовала людям с этой проблемой добавить в рацион жирную рыбу.

