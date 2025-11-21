Названы ключевые покупатели российских масел

«Агроэкспорт»: Экспорт масложировой продукции из РФ вырос за пять лет на 72 %

За последние пять лет Россия увеличила экспорт масложировой продукции на 72 процента в физическом выражении, отгрузив в 2024-м более 12 миллионов тонн, а поставки растительных масел в Африку выросли в тот же период на 58 процентов, до 880 тысяч тонн. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, которого цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По словам специалиста, РФ является мировым лидером по объему поставок за рубеж подсолнечного масла. В числе ключевых импортеров отечественной масложировой продукции он назвал Индию, Китай, Турцию, Белоруссию, Иран, Египет, Казахстан и Узбекистан, отметив, что, помимо экспорта подсолнечного масла, активно развиваются поставки рапсового и соевого масла.

«На подсолнечное масло приходится 62 процента от общего объема наших поставок, а соевого — 35 процентов. Основными покупателями российской масложировой продукции на континенте являются страны Северной Африки», — сказал, в частности, Ильюшин.

Также 21 ноября «Агроэкспорт» сообщил, что поставки рапсового масла из России в Китай выросли в январе-октябре 2025 года на 30 процентов в денежном выражении, превысив миллиард долларов.