Закупки Китаем одного вида российского масла превысили миллиард долларов

Поставки рапсового масла из России в Китай превысили в 2025 году $1 млрд

Поставки рапсового масла из России в Китай в январе-октябре 2025 года увеличились в физическом выражении на 20 процентов, до одного миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Отмечается, что в денежном выражении закупки выросли еще более резко — на 30 процентов, превысив миллиард долларов.

Россия уверенно лидирует по поставкам этого вида масла в Китай, составившим за 10 месяцев 1,86 миллиарда долларов. В топ-3 вслед за ней входят Белоруссия (243 миллиона) и Объединенные Арабские Эмираты (230 миллионов).

В целом поставки российской агропромышленной продукции в Китай в отчетный период выросли на 11 процентов в стоимостном выражении.

Ранее стало известно, что КНР в первом полугодии нарастила импорт российских игристых вин сразу в 28 раз.