Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 21 ноября 2025Экономика

Закупки Китаем одного вида российского масла превысили миллиард долларов

Поставки рапсового масла из России в Китай превысили в 2025 году $1 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: holgers.pictures / Shutterstock / Fotodom

Поставки рапсового масла из России в Китай в январе-октябре 2025 года увеличились в физическом выражении на 20 процентов, до одного миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Отмечается, что в денежном выражении закупки выросли еще более резко — на 30 процентов, превысив миллиард долларов.

Россия уверенно лидирует по поставкам этого вида масла в Китай, составившим за 10 месяцев 1,86 миллиарда долларов. В топ-3 вслед за ней входят Белоруссия (243 миллиона) и Объединенные Арабские Эмираты (230 миллионов).

В целом поставки российской агропромышленной продукции в Китай в отчетный период выросли на 11 процентов в стоимостном выражении.

Ранее стало известно, что КНР в первом полугодии нарастила импорт российских игристых вин сразу в 28 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости