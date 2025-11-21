Россияне стали разочаровываться в работе в крупных компаниях

ВЦИОМ сообщил о резком падении интереса россиян к работе в «Газпроме» и РЖД

Крупнейшие российские компании становятся все менее привлекательными для работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ на тему лучшего работодателя страны 2025 года.

Лидером в рейтинге ответов на вопрос по поводу компании из списка, в которую респонденты хотели бы устроиться, стал «Газпром». Однако за год он потерял восемь процентных пунктов — теперь о желании работать в нем говорят только 18 процентов опрошенных.

Популярность идущего вторым ОАО «РЖД» упала на четверть — с 13 процентов до 10 процентов. Единственным исключением из списка 20 ведущих компаний стал «Сибур» — в 2025 году в нем хотят работать три процента респондентов, а не два процента, как годом ранее.

Также впервые в рейтинг с результатами два и четыре процента вошли Россети и «Ростех». Однако самый впечатляющий рост — с 13-ти до 22 процентов — показал вариант ответа «ни в одной из предложенных» компаний.

Как указали социологи, за последний год наблюдается снижение удовлетворенности текущим работодателем почти по всем фронтам. Сильнее всего по сотрудникам бьет разрыв между желаемой и действительной зарплатой, а также ощущение нестабильности.

В начале 2025 года стало известно, что центральный аппарат «Газпрома» сократится почти в два раза — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. В октябре стало известно, что в РЖД также готовятся сокращения управленческого персонала, хотя запрет на новый наем и расширение числа сотрудников были введены еще в феврале.