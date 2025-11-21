Путешествия
Очередные ограничения введены в двух аэропортах России

Росавиация: В аэропортах Ижевска и Краснодара введены временные ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Официальные представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на вылет и прием воздушных судов в еще двух городах России: Краснодаре (Пашковский) и Ижевске.

Данные меры, с целью обеспечения безопасности полетов, действуют с 05:57 по московскому времени 21 ноября.

Кореняко напоминает, что согласно действующему извещению (NOTAM) воздушная гавань столицы Кубани принимает рейсы с 09:00 по 19:00 по московскому времени.

Ранее ограничения также были введены в аэропортах: Нижнекамск, Казань, Тамбов, Саратов и Самара, в двух последних ограничения уже сняты.

