Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 76 процентов россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76 процентов граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности президента придерживаются 10 процентов респондентов, еще 14 процентов воздержались от ответа. Кроме того, 75 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 13 процентов, 12 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 14 по 16 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что должность главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».