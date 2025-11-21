Мир
Орбан призвал ЕС повернуть из тупика по Украине

Премьер Венгрии Орбан о политике ЕС по Украине: Европа должна выйти из тупика
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) необходимо выйти из тупиковой политики по украинскому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам политика, главная проблема сейчас не в продолжающихся боевых действиях на Украине, а в решении европейцев идти на войну.

«Сегодня речь идет не только о поиске решения, позволяющего как можно скорее положить конец войне путем прекращения огня или заключения мира, но и о том, чтобы не допустить втягивания в эту войну европейцев», — сказал Орбан, отметив, что многие лидеры ЕС готовы развязать войну.

Ранее в Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим», подчеркнув, что украинской стороне, вероятно, придется согласиться с этим предложением. В европейских кругах также отметили, что момент для презентации американского мирного плана выбран крайне неудачно, так как сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за коррупционного скандала и военных успехов России на фронте.

Также стало известно, что лидеры Европейского союза готовят контрпредложение. Европа намерена в течение нескольких дней подготовить свой план, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.

