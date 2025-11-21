Экономика
13:53, 21 ноября 2025Экономика

Силуанов предупредил о визите налоговой к продавцам на маркетплейсах

Глава Минфина Силуанов анонсировал меры ФНС против продавцов на маркетплейсах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Не все продавцы, представленные на российских маркетплейсах, соблюдают налоговое законодательство, и в ближайшее время власти займутся вопросом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» предупредил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующие меры ведомство выработало совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), теперь их предстоит реализовать.

Он указал, что речь идет об усилении контроля, внимание начнут обращать на те компании, которыми не занимались. «Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать», — указал он.

Ранее крупнейшие российские маркетплейсы предупредили, что запрет программ лояльности со стороны площадок, обсуждение которого вышло в публичное поле, приведет к росту цен на товары для 85 миллионов покупателей. В ряде случаев подорожание может составить 15-20 процентов, что неизбежно отразится на общей инфляции.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина обвинила маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за практики продвижения их собственных финансовых продуктов при оплате товаров. В ответ компании указали, что не видят разницы между собственными программами лояльности и теми, что продвигают банки и крупные экосистемы.

