Петербуржцам пообещали ускорение на скользких дорогах

В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра

В Санкт-Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра, сообщает «Фонтанка».

Погодная опасность объявлена до вечера субботы, 22 ноября. С полудня субботы и до 13 часов воскресенья, 23 ноября, в городе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Как отметили журналисты издания, ветер при гололеде придаст горожанам ускорение на скользкой дороге.

В ночь на пятницу, 21 ноября, город накрыло снегом.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в ноябре настоящая зима так и не наступит. Следующая неделя, по словам синоптика, принесет в город дожди, морось и мокрый снег. Осадки ослабнут к среде, 26 ноября.