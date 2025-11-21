Экономика
16:50, 21 ноября 2025

Петербуржцам пообещали ускорение на скользких дорогах

В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра, сообщает «Фонтанка».

Погодная опасность объявлена до вечера субботы, 22 ноября. С полудня субботы и до 13 часов воскресенья, 23 ноября, в городе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Как отметили журналисты издания, ветер при гололеде придаст горожанам ускорение на скользкой дороге.

В ночь на пятницу, 21 ноября, город накрыло снегом.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в ноябре настоящая зима так и не наступит. Следующая неделя, по словам синоптика, принесет в город дожди, морось и мокрый снег. Осадки ослабнут к среде, 26 ноября.

