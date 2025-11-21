Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:59, 21 ноября 2025Ценности

Певица Бьянка высказалась об откровенных нарядах

Певица Бьянка объяснила отказ от откровенных нарядов словами «я повзрослела»
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) объяснила отказ от откровенных нарядов словами «я повзрослела». Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

40-летняя исполнительница подчеркнула, что ее внешний вид позволяет ей выступать в открытых образах, однако теперь она выбирает их лишь на закрытые мероприятия.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

«Я уже повзрослела и в таких нарядах в целом не выступаю не потому, что я плохо выгляжу и не могу себе позволить, — так я могу себе позволить выступать только на своих закрытых мероприятиях. Я уже, будучи взрослой женщиной, на Красную площадь так не пойду. Если это шоу смотрят определенные люди: возрастные, допустим, дети и так далее, то я десять раз подумаю. Всему свое место», — высказалась она.

В октябре певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию «Жара Music Awards». Исполнительница предстала перед камерами в облегающем прозрачном изделии черного цвета, сквозь которое просвечивало ее тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости