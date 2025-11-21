Певица Бьянка высказалась об откровенных нарядах

Певица Бьянка объяснила отказ от откровенных нарядов словами «я повзрослела»

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) объяснила отказ от откровенных нарядов словами «я повзрослела». Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

40-летняя исполнительница подчеркнула, что ее внешний вид позволяет ей выступать в открытых образах, однако теперь она выбирает их лишь на закрытые мероприятия.

«Я уже повзрослела и в таких нарядах в целом не выступаю не потому, что я плохо выгляжу и не могу себе позволить, — так я могу себе позволить выступать только на своих закрытых мероприятиях. Я уже, будучи взрослой женщиной, на Красную площадь так не пойду. Если это шоу смотрят определенные люди: возрастные, допустим, дети и так далее, то я десять раз подумаю. Всему свое место», — высказалась она.

В октябре певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию «Жара Music Awards». Исполнительница предстала перед камерами в облегающем прозрачном изделии черного цвета, сквозь которое просвечивало ее тело.