Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 21 ноября 2025Россия

Под Москвой спор ребенка мигрантов с членом «Русской общины» попал на видео

В Мытищах диалог ребенка мигрантов с членом «Русской общины» сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

В Подмосковье диалог ребенка мигрантов с членом «Русской общины» сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

Видео было снято в Мытищах. На кадрах активист выясняет у подростка причины его агрессии к сверстникам. Молодой человек в ответ ведет себя дерзко и вызывающе, обращаясь к взрослому на «ты». «Что вы маски надели?» — спрашивает подросток у общественников, идя под руки с двумя сотрудниками полиции.

После этого с молодым человеком провел беседу член диаспоры.

«Вы точно понимаете, где вы находитесь?» - риторически интересуется член «Русской общины» в конце видео.

Ранее в Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы, рейд активистов также сняли на видео. В отличие от других подобных мероприятий, их лица не были скрыты балаклавами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    В регионе России захотели ввести полный запрет вейпов

    В России предложили маркировать шоколадные конфеты с низким содержанием какао

    Невозмутимую реакцию курьера на взрыв его самоката в Москве сняли на видео

    ВС России на Днепре получат «плавучие» «Искандеры»

    Два бандита обокрали россиянку на сотни тысяч и изнасиловали ее

    Военный эксперт объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Образ Мелании Трамп на приеме арабского принца в Белом доме вызвал споры в сети

    Подозрительный мужчина выслеживал детей в российском городе

    Под Москвой спор ребенка мигрантов с членом «Русской общины» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости