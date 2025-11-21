Под Москвой спор ребенка мигрантов с членом «Русской общины» попал на видео

В Мытищах диалог ребенка мигрантов с членом «Русской общины» сняли на видео

В Подмосковье диалог ребенка мигрантов с членом «Русской общины» сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

Видео было снято в Мытищах. На кадрах активист выясняет у подростка причины его агрессии к сверстникам. Молодой человек в ответ ведет себя дерзко и вызывающе, обращаясь к взрослому на «ты». «Что вы маски надели?» — спрашивает подросток у общественников, идя под руки с двумя сотрудниками полиции.

После этого с молодым человеком провел беседу член диаспоры.

«Вы точно понимаете, где вы находитесь?» - риторически интересуется член «Русской общины» в конце видео.

Ранее в Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы, рейд активистов также сняли на видео. В отличие от других подобных мероприятий, их лица не были скрыты балаклавами.