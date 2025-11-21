Продажи одного вида машин в России обвалились

«Автостат»: Продажи новых пикапов в России упали на 33,5 % в октябре

По итогам октября 2025 года суммарные объемы продаж новых пикапов на российском авторынке упали на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении реализации этого вида машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За второй месяц осени продажи новых пикапов в России сократились на 33,5 процента. За это время в стране реализовали в общей сложности 2325 единиц подобных транспортных средств. Падение в этом сегменте оказалось гораздо более внушительным в сравнении с динамикой всего российского авторынка, который просел в октябре на 3,2 процента год к году.

Лидером среди брендов оказался китайский JAC с результатом в 599 проданных машин. На долю концерна в октябре пришлось более четверти (25,7 процента) всей реализации пикапов в России. В топ-3 вошли еще два представителя КНР — Great Wall (346 штук) и Changan (277). В тройке самых востребованных моделей в этом сегменте оказались JAC T9 (477 единиц), Changan Hunter Plus и Great Wall Poer (277 и 267 штук соответственно), RAM 1500 (234) и УАЗ «Пикап» (207).

В сегменте подержанных пикапов в начале осени лидерами среди брендов числились японские концерны. На первой строчке в сентябре оказалась Toyota, а на второй — Mitsubishi. Обе марки заметно опередили по популярности российский УАЗ, который в итоге замкнул топ-3 рейтинга.