15:52, 1 ноября 2025Экономика

Определился лидер российского рынка пикапов с пробегом

«Автостат»: В сентябре лидером российского рынка пикапов с пробегом стала Toyota
Кирилл Луцюк

Фото: Tbatb / Wikimedia

В первый месяц осени россияне приобрели 3127 пикапов с пробегом, или на 6,4 процента больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщил «Автостат».

Лидером оказалась Toyota. Машины этой марки купили в количестве 779 штук — 25 процентов от общего объема продаж. Кроме того, 19 процентов пришлось на другой японский бренд — Mitsubishi (582 единиц). Третье место досталось УАЗ, долю которого оценили в 11 процентов. Было продано 353 подержанных пикапа отечественного бренда.

В августе 2025 года россияне приобрели 3072 пикапа с пробегом, или на пять процентов больше, чем в последний летний месяц 2024 года. Тогда тоже самой популярной маркой оказалась Toyota. Ее пикапы на вторичном рынке разошлись тиражом 747 единиц (24 процента от общего объема).

В июле 2025 года в России продали 3125 пикапов с пробегом. Рост в годовом выражении составил более десяти процентов.

