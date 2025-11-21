Против Белоруссии захотели ввести санкции

Глава МИД Литвы Будрис призвал ввести санкции против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) должен послать Белоруссии четкий сигнал, что Минску может грозить ужесточение санкций. Ввести новые ограничения против Белоруссии призвал в X глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

«Послание ЕС режиму [президента Белоруссии Александра] Лукашенко должно быть четким: гибридные атаки против государств-членов ЕС недопустимы и повлекут за собой прямой и болезненный ответ — ужесточение санкций», — написал он.

Дипломат добавил, что считает необходимым ввести рестрикции против Минска как можно скорее.

Ранее в Литве сообщили, что местонахождение в Белоруссии грузовиков из Литвы неизвестно. Как сообщил советник службы охраны государственной границы республики Гедрюс Мишутис, грузовики не пересекли границу Белоруссии с Литвой.