Против Белоруссии захотели ввести санкции

Глава МИД Литвы Будрис призвал ввести санкции против Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кястутис Будрис

Кястутис Будрис. Фото: Janis Laizans / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен послать Белоруссии четкий сигнал, что Минску может грозить ужесточение санкций. Ввести новые ограничения против Белоруссии призвал в X глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

«Послание ЕС режиму [президента Белоруссии Александра] Лукашенко должно быть четким: гибридные атаки против государств-членов ЕС недопустимы и повлекут за собой прямой и болезненный ответ — ужесточение санкций», — написал он.

Дипломат добавил, что считает необходимым ввести рестрикции против Минска как можно скорее.

Ранее в Литве сообщили, что местонахождение в Белоруссии грузовиков из Литвы неизвестно. Как сообщил советник службы охраны государственной границы республики Гедрюс Мишутис, грузовики не пересекли границу Белоруссии с Литвой.

