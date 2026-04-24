В российской деревне ввели режим ЧС из-за сползающих в овраг домов

В деревне Караулово ввели режим ЧС из-за сползающих в овраг домов

В деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за домов, сползающих в овраг. Об этом пишет РИА Новости.

Режим ЧС распространяется на семь жилых домов на краю оврага. Специалисты проанализировали проблемный овраг и начали работы по спрямлению и расчистке русла ручья в нем. Рабочие также разместили заглушки на отводах недействующих газопроводов и переложили часть водопровода для бесперебойной подачи воды местным жителям. Причинами оползня стали слишком влажный грунт и вывод канализации из соседних домов в овраг, его засыпка отходами и новые застройки на краю.

Местные жители жалуются на обрушение домов несколько лет. В 2020 году рухнули первые два дома, в 2021-м — еще три дома. Сейчас подвижность грунта усилилась и произошел прорыв трубопровода, в результате чего 50 домов остались без воды. Власти предложили собственникам пострадавших домов новое жилье и выкуп земельных участков, также рассматривается вопрос по выделению компенсаций.

