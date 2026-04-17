23:56, 17 апреля 2026

В российском городе балкон дома рухнул вместе с котом

В Воронеже балкон дома рухнул обвалился вместе с сидевшим на нем котом
Виктория Клабукова

Фото: iwciagr / Shutterstock / Fotodom

В Воронеже упал балкон жилого дома. В момент обрушения на нем находился кот, передает Telegram-канал «Большой воронежский».

Инцидент произошел на Московском проспекте. Не выдержав, балкон вместе с полом обвалился на этаж ниже. От конструкции остался лишь каркас. Никто из жильцов не пострадал. Вместе с балконом вниз рухнул и сидевший на нем кот. К счастью, питомец остался цел — разве что получил несколько царапин и сильно испугался. Операцию по его спасению засняли на видео.

Кирпичная трехэтажка была построена в 50-х и давно требовала капитального ремонта. В последний раз работы проводили в 2010 году, но спустя более чем пятнадцать лет здание вновь пришло в ветхое состояние.

Ранее в другом российском городе, Кыштыме, балкон рухнул вместе с хозяином квартиры. Конструкции упали с третьего этажа прямо на козырек магазина.

Аналогичный случай произошел в Ялуторовске Тюменской области. Не выдержал балкон квартиры на четвертом этаже, конструкция упала на нижний этаж. Оказавшийся на балконе мужчина не получил травм. Как сообщалось, в квартире, где произошло обрушение, проходил капремонт, а на балконе хранились стройматериалы.

