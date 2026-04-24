На Западе поприветствовали приглашение Путина на саммит G20

Филиппо поприветствовал возможное приглашение Путина на саммит G20 в США

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США. Комментарий политика опубликован в социальной сети X.

«[Президент США Дональд] Трамп приглашает Россию и Путина на саммит G20 в декабре во Флориде: в этом он абсолютно прав!» — написал он.

Филиппо подчеркнул, что Западу необходимо вести переговоры и возобновить торговые отношения с Россией, а также отказаться от глупой воинственной политики в ее отношении.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. При этом сам американский лидер заявил, что еще не приглашал Путина на мероприятие.