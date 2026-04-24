Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 24 апреля 2026Мир

На Западе поприветствовали приглашение Путина на саммит G20

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Thierry NECTOUX / Gamma-Rapho via Getty Images

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США. Комментарий политика опубликован в социальной сети X.

«[Президент США Дональд] Трамп приглашает Россию и Путина на саммит G20 в декабре во Флориде: в этом он абсолютно прав!» — написал он.

Филиппо подчеркнул, что Западу необходимо вести переговоры и возобновить торговые отношения с Россией, а также отказаться от глупой воинственной политики в ее отношении.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. При этом сам американский лидер заявил, что еще не приглашал Путина на мероприятие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok