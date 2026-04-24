Польша защитит артиллерию от БПЛА гибридными системами

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:48, 24 апреля 2026

Defence24: Польские САУ K9A1 захотели защитить от БПЛА гибридными системами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Staff Sgt. Matthew Foster / Wikimedia

Вооруженные силы (ВС) Польши захотели защитить парк техники, включая новые самоходные артиллерийские установки (САУ) K9A1, от дронов при помощи гибридных систем. Об этом сообщил начальник управления ракетных войск и артиллерии главного командования ВС полковник Анджей Купис в интервью Defence24.

«Приоритетом является разработка гибридных систем, которые сочетают радары обнаружения с радиоэлектронными и кинетическими мерами, а также одновременное повышение компетентности в области ИИ и автономных систем», — сказал он.

Полковник подчеркнул, что конфликт на Украине демонстрирует важность антидроновой защиты, поскольку массовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны уничтожать технику стоимостью в несколько миллионов долларов. По его словам, сейчас польские артиллеристы фокусируются на пассивной защите. Экипажи машин применяют решетчатые экраны и маскировочные сети. Кроме того, в составе артиллерийских подразделений планируют создать отряды, которые обеспечат антидроновую защиту.

В декабре 2025 года стало известно, что польская армия получила первую партию боевых машин пехоты (БМП) местного производства Borsuk. Гусеничные БМП поступили в 15-ю механизированную бригаду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Лавров назвал двух новых союзников России

    «Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

    Лавров высказался о «маргинализации» России

    Российские военные вернулись из украинского плена

    На Украине приготовились к массированному обстрелу

    Автобус столкнулся с фурой в российском регионе

    Попавших под лавину в Бурятии туристов обнаружили

    В Иране опровергли переговоры с США

    Лавров высказался о красных линиях по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok