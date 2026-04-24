21:00, 24 апреля 2026

Семья бывшего председателя российского суда обеднела на миллиард

Имущество экс-главы кубанского суда Чернова на 900 млн руб. обратили в доход РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на почти миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Антикоррупционный иск в отношении Чернова подала Генпрокуратура России. Также конфисковано имущество близких ему людей, в том числе дочери — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель — и бывшей жены — президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой. Всего семья экс-главы кубанского суда лишилась 900 миллионов рублей.

В прошлом году у Чернова и его семьи нашли имущество на семь миллиардов рублей. Среди него — сельхозпредприятие «Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края площадью 15 тысяч гектаров, а также жилая и коммерческая недвижимость в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу адвоката Руслана Русланова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки. В его поимке участвовала мать криптоблогерши Битмамы, которую в прошлом году осудили за мошенничество.

