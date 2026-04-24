Семья бывшего председателя российского суда обеднела на миллиард

Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на почти миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Антикоррупционный иск в отношении Чернова подала Генпрокуратура России. Также конфисковано имущество близких ему людей, в том числе дочери — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель — и бывшей жены — президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой. Всего семья экс-главы кубанского суда лишилась 900 миллионов рублей.
В прошлом году у Чернова и его семьи нашли имущество на семь миллиардов рублей. Среди него — сельхозпредприятие «Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края площадью 15 тысяч гектаров, а также жилая и коммерческая недвижимость в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.
