Мать осужденной криптоблогерши Битмамы помогла поймать ее адвоката

Суд арестовал экс-адвоката криптоблогерши Битмамы по делу о взятке в 30 млн руб.

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу адвоката Руслана Русланова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под стражей до 23 июня. По версии следствия, он убедил передать ему 30 миллионов рублей за изменение приговора в вышестоящих судах. Как уточняет РЕН ТВ, речь идет о бывшем адвокате Валерии Федякиной, известной в криптовалютной среде как блогерша Битмама. По информации источника, в следственном эксперименте по передаче взятки участвовала мать блогерши.

Саму Битмаму в июне 2025 года осудили за мошенничество. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима.

