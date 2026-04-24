Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:58, 24 апреля 2026

Дело о жестокой расправе времен СССР рассмотрят спустя полвека

В Коми осудят жителя, который 53 года назад убил жену на глазах двухлетнего сына
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Ухте рассмотрят дело о жестокой расправе спустя 53 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Коми.

Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено в 1972 году. По версии следствия, мужчина на глазах у двухлетнего сына жестоко избил жену во время ссоры и забил ее ножом в коммунальной квартире. Женщину до больницы не довезли, она не выжила.

После преступления нападавший скрылся и не давал о себе знать все это время. Он был объявлен в розыск по всей территории СССР и заочно арестован. Спустя 50 лет дело решили рассмотреть в его отсутствие. Мужчину обвиняют по пункту «г» статьи 104 («Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью») УК РСФСР, что соответствует современному пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее защита обжаловала приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину, который вывел более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Названа причина перегрева смартфонов Samsung

    Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

    Максим Галкин опубликовал новое фото 77-летней Аллы Пугачевой с тростью

    Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

    Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

    ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

    Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей

    Появилось предсказание Жириновского об окончании СВО

    Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok