Дело о жестокой расправе времен СССР рассмотрят спустя полвека

В Коми осудят жителя, который 53 года назад убил жену на глазах двухлетнего сына

В Ухте рассмотрят дело о жестокой расправе спустя 53 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Коми.

Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено в 1972 году. По версии следствия, мужчина на глазах у двухлетнего сына жестоко избил жену во время ссоры и забил ее ножом в коммунальной квартире. Женщину до больницы не довезли, она не выжила.

После преступления нападавший скрылся и не давал о себе знать все это время. Он был объявлен в розыск по всей территории СССР и заочно арестован. Спустя 50 лет дело решили рассмотреть в его отсутствие. Мужчину обвиняют по пункту «г» статьи 104 («Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью») УК РСФСР, что соответствует современному пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

