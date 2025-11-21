Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя не успел катапультироваться

Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае индийского истребителя Tejas не успел катапультироваться и не выжил в результате крушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) Индии.

«Сегодня во время авиационного показа на авиасалоне в Дубае потерпел крушение самолет ВВС Индии Tejas. Пилот получил смертельные травмы в результате аварии», — сообщили в ВВС страны.

После инцидента была создана комиссия, которая должна установить причины трагедии. По предварительным данным, истребитель выполнял фигуру «Бочка» перед падением, и летчик не успел катапультироваться.

Ранее Tejas потерпел крушение на авиашоу в Дубае. Момент столкновения истребителя с землей и последовавший взрыв попали на видео.