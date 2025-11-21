Силовые структуры
08:46, 21 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта вменяемость стрелявшего в певца Талькова

РИА Новости: Экспертиза подтвердила вменяемость Шляфмана по убийству Талькова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: Yurii Zheludev / Russian Look / Globallookpress.com

Эксперты признали вменяемым Валерия Шляфмана, стрелявшего в певца Игоря Талькова во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы имеется в материалах уголовного дела.

Свидетели показали, что представитель певицы Азизы Игорь Малахов и концертный директор Талькова Валерий Шляфман поругались из-за очередности выступления. В коридоре между ними произошла потасовка. У Малахова был с собой револьвер. Во время конфликта трое человек, среди которых был Тальков, удерживали его. Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и произвел выстрелы — пуля попала в Талькова.

Раненного певца занесли в гримерку, следом зашел Шляфман с оружием в руках. Он направил револьвер в сторону участников потасовки и кричал, чтобы все стояли, иначе он будет стрелять, затем Шляфман зашел в гримерку и спрятал оружие в бачке унитаза.

В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил загранпаспорт, с которым отправился в Израиль.

Суд Петербурга заочно осудил его на 13 лет лишения свободы.

