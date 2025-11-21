Забота о себе
Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

Врач Болдырева: Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к осложнениям
Фото: Doctorj_CM / Shutterstock / Fotodom

Врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала о том, к каким последствиям может привести бесконтрольный прием антибиотиков. Опасные последствия она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«При применении антибиотиков без консультации с врачом человек может не только не излечиться от инфекции, но и столкнуться с ее осложнениями. Еще одна опасность частого бесконтрольного приема этих препаратов заключается в том, что они перестают помогать из-за развития устойчивости бактерий к их воздействию», — предупредила врач.

Также, по ее словам, часто люди без медицинского образования назначают себе неподходящие антибиотики или принимают их без необходимости, из-за чего лечение оказывается неэффективным. В этом случае прием лекарственных препаратов надо прекратить, а не заканчивать курс. В то же время прерывать курс правильно подобранных антибиотиков нельзя, так как это спровоцирует рецидив заболевания.

В заключение врач добавила, что мнение, будто прием антибиотиков надо сочетать с пробиотиками, не совсем верно. Большинству людей во время стандартного курса этих препаратов будет достаточно соблюдения рациональной диеты, в составе которой присутствуют продукты, богатые клетчаткой.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе. По его словам, против вирусов эти препараты не работают.

