10:28, 21 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности приговора россиянке за сообщения отцу знакомой

ФСБ: Лопатко с Кубани передавала данные о ПВО дочери военного ВСУ с 2022 года
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительница Кубани 44-летняя Наталья Лопатко начала сотрудничать с украинской стороной еще в 2022 году. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Женщина вела переписку с дочерью военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Через мессенджер она отправляла видео и текстовые сообщения о местонахождении ПВО на территории региона с нецензурными и нелестными комментариями про российских военных.

«Сейчас озвучу тебе еще одну цель, а ты это передашь папе», — писала Лопатко знакомой в январе 2024 года.

Краснодарский краевой суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы за госизмену, установив, что она стала сотрудничать с представителем иностранного государства из политических и идеологических убеждений. Женщина, проживающая в Новороссийске, раскрыла ВСУ местоположение средств ПВО и радиотехнических войск Минобороны России.

