Собиравшей сведения о российских системах ПВО украинской шпионке вынесли приговор

В Краснодаре передавшую ВСУ сведения о российских системах ПВО осудили на 14 лет

В Краснодаре по делу о госизмене к 14 годам колонии общего режима приговорили 44-летнюю россиянку Наталью Лопатко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как установил суд, осужденная добровольно решила шпионить в пользу Украины и в январе 2024 года собрала данные о местонахождении систем противовоздушной обороны (ПВО) в Новороссийске. Сведения она передала гражданке Украины, которая, в свою очередь, сообщила информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Хабаровском крае мужчину приговорили к 21 году за шпионаж.