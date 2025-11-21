Ценности
Регина Тодоренко раскрыла способ привести тело в форму после родов

Ведущая Тодоренко стала заниматься пилатесом четыре раза в неделю после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко раскрыла способ привести тело в форму после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 110 тысяч подписчиков.

По словам 35-летней знаменитости, родившей в сентябре третьего ребенка, в настоящий момент она уделяет время спортивным тренировкам. Так, артистка стала заниматься пилатесом четыре раза в неделю.

«Спорт возвращает ощущение собранности. Как будто ты снова в своем теле, а не болтаешься где-то рядом», — отметила она.

Ранее в ноябре Регина Тодоренко также рассказала, что задумалась об интимной пластике.

