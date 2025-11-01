Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:56, 1 ноября 2025Ценности

Тодоренко задумалась об интимной пластике

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко задумалась об интимной пластике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко задумалась об интимной пластике. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

35-летняя знаменитость рассказала, что после рождения третьего ребенка семья требует в разы больше внимания. При этом она подчеркнула, что намерена продолжать карьеру, чтобы прокормить детей.

В то же время звезда ответила на вопрос журналиста о коррекции половых органов. Тодоренко иронично призналась, что слышала лишь об эротическом массаже, однако на интимную пластику не решалась. При этом она уточнила, что хотела бы прибегнуть к данной процедуре.

В сентябре Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США. Источник заявлял, что знаменитость улетела в Америку, предположительно, на 37-й неделе беременности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Российская авиакомпания разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту

    Россиянам предсказали массовые увольнения

    В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»

    Вероятность изменения позиции Трампа по передаче ракет Tomahawk Украине оценили

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости