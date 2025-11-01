Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко задумалась об интимной пластике

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко задумалась об интимной пластике. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

35-летняя знаменитость рассказала, что после рождения третьего ребенка семья требует в разы больше внимания. При этом она подчеркнула, что намерена продолжать карьеру, чтобы прокормить детей.

В то же время звезда ответила на вопрос журналиста о коррекции половых органов. Тодоренко иронично призналась, что слышала лишь об эротическом массаже, однако на интимную пластику не решалась. При этом она уточнила, что хотела бы прибегнуть к данной процедуре.

В сентябре Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США. Источник заявлял, что знаменитость улетела в Америку, предположительно, на 37-й неделе беременности.