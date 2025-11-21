Регулятор понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 22-24 ноября составил 79,0246 рубля

Курс доллара на 22-24 ноября составил 79,0246 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.

Что касается котировок евро и юаня, то они установлены на отметках в 90,5625 и 11,0576 рубля соответственно.

На 21 ноября курс доллара составлял 80,7321 рубля, а евро — 92,6047 рубля. Что касается юаня, то он стоил 11,2795 рубля.

В конце октября аналитик Наталья Мильчакова заявила, что в настоящее время спрос на валюту в России невысок, поскольку многие торговые партнеры принимают платежи в денежных единицах дружественных стран. Кроме того, она уверена, что власти могли бы принять меры для снижения курса доллара до 50 рублей. Однако бюджет не выиграет от такого развития событий.

Рост курса рубля связывают с надеждами на продвижение плана по урегулированию украинского конфликта, частью которого, как предполагается, будет постепенное снятие санкций с России.