Россиян призвали в сезон простуд соблюдать несколько простых правил

Врач Вялов: Сон меньше шести часов почти в четыре раза повышает риск простуды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что в сезон простуд стоит соблюдать несколько простых правил, чтобы не заболеть. Их он перечислил россиянам в своем Telegram-канале.

Так, Вялов призвал чаще мыть руки, поскольку тщательная гигиена снижает риск различных инфекций на 20 процентов. Он также посоветовал восполнить уровень витамина D в крови при его дефиците. Кроме того, по его словам, вероятность заболеть снизится, если привести в порядок микрофлору кишечника с помощью добавок с содержанием штаммов Lactobacillus и Bifidobacterium.

Врач добавил, что важно высыпаться. «Сон меньше шести часов почти в четыре раза повышает риск простуды», — предупредил он. Если человек уже заболел, то ему стоит в первые сутки принять добавки с цинком, чтобы сократить продолжительность болезни. Кроме того, быстрее выздороветь помогают витамин C и селен, уточнил доктор. Важно также включить в рацион большое количество белка, так как он помогает организму бороться с инфекциями, заключил Вялов.

Ранее врач Сами Мойн объяснил, почему у некоторых людей очень часто возникают простуды. Он убежден, что причиной тому является неправильный образ жизни.