19:17, 21 ноября 2025Экономика

Россиянам дали советы по безопасной покупке вторички

Юрист Конышев: При покупке вторичного жилья нужно узнать историю смены хозяев
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

При покупке квартиры на вторичном рынке нужно в первую очередь узнать историю перехода прав собственности, запросив соответствующие документы у продавца. Советы по безопасному приобретению жилья россиянам дал Андрей Конышев в беседе с URA.RU.

Эксперт посоветовал обратить внимание на частоту сделок с объектом. Если в последнее время квартира несколько раз сменила владельца, это может говорить о проблемности. Следует проверить не только квартиру, но и жильцов — запросить справку о зарегистрированных лицах. Это исключит появление в будущем родственников владельца, которые захотят оспорить сделку.

Кроме того, стоит запросить паспортные данные продавца и проверить, не является ли он банкротом. Конышев также рекомендовал проверить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров и квитанцию ЖКХ или справку от управляющей компании об отсутствии долгов по коммунальным услугам. Самым важным документом эксперт назвал выписку из ЕГРН.

Другой значимый фактор — цена квартиры. Она не должна быть сильно завышена или занижена. Также перед покупкой необходимо познакомиться с соседями и изучить подъезд. Учитывать стоит и незаконные перепланировки.

Ранее в Госдуме предложили создать страховые фонды для покупателей жилья, чтобы защитить россиян от мошенников.

