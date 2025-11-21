Экономика
04:38, 21 ноября 2025Экономика

Россиянам напомнили об оплате трех налогов до конца ноября

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

До конца ноября текущего года россияне должны оплатить три налога. На имущество, землю и транспорт, напомнил россиянам генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов, пишет агентство «Прайм».

Помимо этого, необходимо доплатить долги по НДФЛ за 2024 год. Имущественные налоги начисляют на основании данных реестров, а затем направляют квитанцию плательщику по месту регистрации или в личный кабинет на сайте ФНС, напомнил юрист.

При этом НДФЛ обычно рассчитывают автоматически. Но в некоторых случаях нужно уточнить информацию, добавил Голощапов.

«Если в прошлом году гражданин приобрел новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря», — отметил специалист.

При этом, если не оплатить налоги до 1 декабря, начинают начисляться пени.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об изменениях в налоговом законодательстве, который в том числе предусматривает рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

До этого ГД окончательно утвердила закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2027 годов.

Накануне стало известно, что на пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера исполнительского сбора до 12 процентов.

    Все новости