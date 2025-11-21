Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 21 ноября 2025Россия

В России одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов

Госдума одобрила повышение исполнительского сбора за взыскание долгов до 12%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На пленарном заседании Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера исполнительского сбора до 12 процентов.

В соответствии со статьей 112 закона «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор в настоящее время равен 7 процентов.

В законопроекте предусмотрено установление исполнительского сбора в размере 12 процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества, но не менее 2000 рублей для граждан или индивидуальных предпринимателей и 20 000 рублей для организаций.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова предупредила россиян о новом способе взыскания долгов. С 1 ноября, напомнила она, в стране начнет действовать процедура внесудебного взыскания с граждан неоспариваемых долгов по налогам. Нововведение, пояснила эксперт, затронет граждан без статуса ИП, у которых имеется бесспорная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам и штрафам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В России одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов

    Небензя заявил о запрете Зеленского признавать потери городов

    США перенаправили миллионы долларов из помощи Украине в производство минералов

    В России заявили об отсутствии у Европы денег на Украину

    В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским мирного плана по Украине

    Россиян предупредили о простом симптоме «тихого убийцы» организма

    В Литве с нового года введут налог на оборону

    Главком ВСУ отчитался перед генералом бундесвера

    Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над двумя российскими регионами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости