В России одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов

Госдума одобрила повышение исполнительского сбора за взыскание долгов до 12%

На пленарном заседании Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера исполнительского сбора до 12 процентов.

В соответствии со статьей 112 закона «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор в настоящее время равен 7 процентов.

В законопроекте предусмотрено установление исполнительского сбора в размере 12 процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества, но не менее 2000 рублей для граждан или индивидуальных предпринимателей и 20 000 рублей для организаций.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова предупредила россиян о новом способе взыскания долгов. С 1 ноября, напомнила она, в стране начнет действовать процедура внесудебного взыскания с граждан неоспариваемых долгов по налогам. Нововведение, пояснила эксперт, затронет граждан без статуса ИП, у которых имеется бесспорная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам и штрафам.