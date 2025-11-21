Россиянка годами снимала порно с собственными дочерьми

В Петербурге суд приговорил к 17 годам женщину за съемки порно с дочерьми

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 17 годам колонии общего режима местную жительницу Екатерину Петропавловскую за съемки порнографических фильмов с собственными дочерьми. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину и четырех ее сообщников признали виновными по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Троих фигурантов приговорили к срокам от 15 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще одна фигурантка получила 14 лет колонии общего режима. Свою вину в преступлении признала лишь мама девочек. Остальные осужденные заявили, что верят в идеи нудизма и делали не порнографию, а натуралистические съемки.

В списке их фильмов также были тематические картины про Новый год и День Нептуна. По словам фигурантов, детям рассказывали о съемках, и они якобы находились в кадре добровольно.

Тогда 44-летнюю Петропавловскую и ее 73-летнего сообщника задержали в июле 2022 года. По версии следствия, в течение трех лет они насиловали девочек 2007, 2008 и 2012 годов рождения, изготавливая порнографию с их участием.

Ранее в Санкт‑Петербурге полиция пресекла изготовление порнографических материалов с детьми в возрасте от одного до двух лет.