Россиянка упала в погреб и едва не погибла

Жительница Уфы упала в погреб возле гаражей и едва не погибла

Жительница Уфы упала в погреб возле гаражей и едва не погибла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По имеющимся сведениям, 57-летняя россиянка смогла сама дозвониться до спасателей, но говорила с трудом — провела в яме около двух часов и сильно замерзла.

Ее вытащили и отправили в больницу.

До этого стало известно, что в Самаре женщина провалилась в коллектор, четыре дня звала на помощь и не выжила.

Еще раньше в Челябинской области мужчина упал с 10-метровой скалы. Несмотря на полученные травмы, россиянин уцелел — неподвижно лежавшего на земле человека заметили подростки и вызвали скорую.