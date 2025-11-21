Россия
08:49, 21 ноября 2025Россия

Российские врачи удалили выросшую рядом с сердцем младенца опухоль

В Иркутске врачи удалили выросшую рядом с сердцем младенца опухоль
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Иркутске хирурги удалили выросшую рядом с сердцем младенца крупную опухоль. Об этом в видео, размещенном в Telegram-канале главы российского региона Игоря Кобзева, рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Ивано-Матренинской детской клинической больницы Андрей Распутин.

«Сама операция является уникальной не только для нашего города, это для всего мира крайне редкие вмешательства», — обозначил Распутин.

По словам врача, размер опухоли составлял почти восемь сантиметров, и она сдавливала легкие и сердце ребенка, угрожая его жизни. «Риски операции были колоссальны: опухоль расположилась около верхней полой вены и прочно прирастала к сердцу и сосудам», — пояснил он.

Опухоль обнаружили на 30-й неделе беременности матери. С этого момента и до самых родов за россиянкой внимательно наблюдали специалисты перинатального центра. Спустя два часа после родов младенца перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, где в течение пяти дней стабилизировали его состояние. Затем была проведена двухчасовая операция по удалению опухоли.

Как заверили медики, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он вместе с матерью находится дома.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске хирурги удалили каменистое образование в сердце трехмесячной девочки. При этом часть опухоли пришлось оставить из-за высоких рисков.

