12:40, 21 ноября 2025Россия

Российский военкор заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в Купянске

Военкор Коц: Гарнизон ВСУ в Купянске уничтожен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Kotsnews

Российский военкор Александр Коц заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в Купянске. Об этом он написал в Telegram.

О переходе Купянска под российский контроль сообщил вечером 20 ноября начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Коц указал, что судьба Купянска была решена в сентябре, что стало возможным благодаря дерзкой операции российских войск.

Журналист добавил, что потеря Купянска сильно осложнит логистику ВСУ на востоке Харьковской обалсти. Кроме того, установление контроля над Купянском открывает дорогу на другие населенные пункты региона, имеющие военное значение — Изюм и Чугуев, уточнил он.

Тем временем на взятие Купянска отреагировали в Госдуме. Депутат Алексей Журавлев заявил, что это свидетельствует об обвале фронта у ВСУ.

