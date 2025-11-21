Депутат ГД Журавлев: Взятие под контроль Купянска говорит об обвале фронта у ВСУ

Переход под российский контроль Купянска Харьковской области свидетельствует об обрушении фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев.

О взятии Купянска под контроль глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину вечером 20 ноября.

«Линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась и будет рушиться и дальше», — заявил в этой связи парламентарий. Журавлев указал, что взятие города свидетельствует о правильности выбранной российским военным руководством тактики. По словам депутата, она состоит в «неторопливом перемалывании украинской армии».

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский запретил признавать потерю ВСУ городов. Небензя отметил, что такое поведение не соотносится с реальностью и обусловлено соображениями исключительно политического свойства.