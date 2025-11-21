Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 21 ноября 2025Россия

В Госдуме оценили взятие под контроль Купянска

Депутат ГД Журавлев: Взятие под контроль Купянска говорит об обвале фронта у ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переход под российский контроль Купянска Харьковской области свидетельствует об обрушении фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев.

О взятии Купянска под контроль глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину вечером 20 ноября.

«Линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась и будет рушиться и дальше», — заявил в этой связи парламентарий. Журавлев указал, что взятие города свидетельствует о правильности выбранной российским военным руководством тактики. По словам депутата, она состоит в «неторопливом перемалывании украинской армии».

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский запретил признавать потерю ВСУ городов. Небензя отметил, что такое поведение не соотносится с реальностью и обусловлено соображениями исключительно политического свойства.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Орбан объявил о моменте истины для ЕС

    В России мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие под контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости