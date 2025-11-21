Из жизни
09:48, 21 ноября 2025Из жизни

Самую красивую девушку мира освистали на родине и предложили отдать корону другой

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная» Фатиму Бош освистали на родине
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sakchai Lalit / AP

В прошлом победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Фатима Бош сталкивалась с ненавистью на родине. Ее освистали на конкурсе «Мисс Вселенная Мексика» и предложили отдать корону другой, пишет издание Gulf News.

Прежде чем поехать на международный конкурс «Мисс Вселенная» в Таиланде, девушке предстояло получить титул «Мисс Вселенная Мексика». Ей это удалось, однако ее победа пришлась не по вкусу другим участницам и зрителям. Многие считали, что корона должна была достаться не ей, а представительнице другого штата — «Мисс Халиско» Йоане Гутьеррес.

Когда Фатима Бош вышла на сцену, чтобы получить корону «Мисс Вселенная Мексика», почти никто не подошел к ней, чтобы поздравить. Возмущенные зрители неодобрительно гудели, а соперницы скандировали: «Победило Халиско!»

Бош решила не обращать внимания на ненавистников. «Когда такое случается, даже взрослый волей-неволей снова почувствует себя уязвимым ребенком в школьном классе, — объяснила она. — Но нельзя позволять, чтобы наше настроение зависело от других».

21 ноября Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

