Северокорейские военные пересекли демаркационную линию с Южной Кореей

Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей

Северокорейские военнослужащие ненадолго пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. Об этом пишет Yonhap.

По предварительным данным, военные выполняли работы недалеко от границы и в какой-то момент оказались на южнокорейской стороне. Южнокорейские солдаты произвели предупредительные выстрелы, после чего военнослужащие из КНДР сразу отступили обратно.

Точное число пересекших границу солдат и информация об их вооружении не уточняется.

30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки. Однако позже глава МИД республики Чо Хён заявил, что удивился опубликованному сообщению главы Белого дома.