SHAMAN описал отношения с Мизулиной одним словом

Певец SHAMAN заявил, что в отношениях с Екатериной Мизулиной нашел покой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, описал отношения с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Его комментарий приводит РИА Новости.

Исполнитель сообщил, что в отношениях со своей супругой нашел покой. Он подчеркнул, что в его взаимодействии с главой ЛБИ не бывает «эмоциональных качелей».

«Такой покой — то, что я всю жизнь искал. Сейчас у меня это есть, поэтому я буду дураком, если не буду это поддерживать», — добавил Дронов.

Ранее SHAMAN раскрыл детали предстоящей свадьбы с Мизулиной. По словам певца, церемония пройдет в закрытом формате, присутствовать на ней будут только самые близкие люди.

5 ноября стало известно, что Дронов и Мизулина расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.