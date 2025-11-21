Экономика
12:11, 21 ноября 2025

Склонность россиян к тайным поискам новой работы оценили

SuperJob: Большинство россиян ищут новую работу, не уволившись со старой
Кирилл Луцюк

Фото: freepik / Freepik

В России боязнь безработицы оказалась сильнее корпоративной лояльности. Это показало исследование, проведенное SuperJob, результаты процитировало РИА Новости.

Выяснилось, что 58 процентов россиян считают нормальным искать новую работу, не уволившись со старой. Для 30 процентов такой вариант тоже приемлем, но при условии, что работодатель в курсе. Только три процента опрошенных находят некорректной такую практику.

При этом женщин, считающих нормальным тайный поиск работы, оказалось намного меньше, чем мужчин: 50 процентов против 67 процентов. Кроме того, женщины (37 процентов) чаще ратуют за то, чтобы ставить работодателя в известность. Среди мужчин таких оказалось всего 23 процента.

Ранее сообщалось, что сегодня наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения. Кроме того, в числе проблемных отраслей оказались розничная торговля и логистика.

По прогнозам, Россию в ближайшие 5-10 лет ждет волна массовых сокращений. Она схлынет лишь тогда, когда останется лишь необходимый для поддержания технологичных процессов персонал.

