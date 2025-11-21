Сняты ограничения с трех российских аэропортов

Росавиация: Сняты ограничения с аэропортов Казань, Нижнекамск и Тамбов

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов из аэропортов Казани, Нижнекамска и Тамбова.

В период действия ограничений на запасной аэродром пришлось «уйти» одному самолету, летевшему в столицу республики Татарстан.

«Экипажи воздушных судов авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

По-прежнему временные ограничения продолжают действовать в аэропортах: Волгоград, Ижевск, Краснодар.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало подробности о ночных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России.

