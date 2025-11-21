Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:41, 21 ноября 2025Путешествия

Сняты ограничения с трех российских аэропортов

Росавиация: Сняты ограничения с аэропортов Казань, Нижнекамск и Тамбов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов из аэропортов Казани, Нижнекамска и Тамбова.

В период действия ограничений на запасной аэродром пришлось «уйти» одному самолету, летевшему в столицу республики Татарстан.

«Экипажи воздушных судов авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

По-прежнему временные ограничения продолжают действовать в аэропортах: Волгоград, Ижевск, Краснодар.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало подробности о ночных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости