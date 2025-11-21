Солистка «Тату» рассказала о позоре на «Евровидении»

Солистка «Тату» Лена Катина заявила, что считала позором номер для «Евровидения»

Певица Лена Катина призналась, что посчитала позором выступление группы «Тату» на конкурсе «Евровидение». Об этом артистка заявила в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Участница коллектива пояснила, что в тот период они с Юлией Волковой пели под фонограмму почти на каждом выступлении. «А на "Евровидении" нужно петь живьем! Это вообще другая история», — подчеркнула Катина.

После возвращения в Россию певица посмотрела запись выступления «Тату» и захотела уйти из шоу-бизнеса, поскольку номер показался ей «ужасом» и «позором».

«Я смотрю и понимаю, что это просто треш. Я так расстроилась. Меня накрыла депрессия», — поделилась Катина.

«Тату» начали свою историю в 1999 году, а ушли с большой сцены в 2011-м. Кульминационной точкой в их карьере можно назвать участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где дуэт занял третье место. В 2025-м группа объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру.