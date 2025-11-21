Культура
Солистка «Тату» рассказала о позоре на «Евровидении»

Солистка «Тату» Лена Катина заявила, что считала позором номер для «Евровидения»
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица Лена Катина призналась, что посчитала позором выступление группы «Тату» на конкурсе «Евровидение». Об этом артистка заявила в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Участница коллектива пояснила, что в тот период они с Юлией Волковой пели под фонограмму почти на каждом выступлении. «А на "Евровидении" нужно петь живьем! Это вообще другая история», — подчеркнула Катина.

После возвращения в Россию певица посмотрела запись выступления «Тату» и захотела уйти из шоу-бизнеса, поскольку номер показался ей «ужасом» и «позором».

«Я смотрю и понимаю, что это просто треш. Я так расстроилась. Меня накрыла депрессия», — поделилась Катина.

«Тату» начали свою историю в 1999 году, а ушли с большой сцены в 2011-м. Кульминационной точкой в их карьере можно назвать участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где дуэт занял третье место. В 2025-м группа объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру.

