Создана эффективная замена инсулиновых инъекций

Nature: Полимер OP-I проводит молекулы инсулина сквозь кожу без инъекций

Ученые из Чжэцзянского университета представили технологию, которая может навсегда изменить лечение диабета: им удалось доставить инсулин через кожу с помощью крема. Исследование, опубликованное в Nature, показало, что особый полимер OP-I проводит молекулы инсулина сквозь кожный барьер — то, что ранее считалось практически невозможным из-за их крупного размера и гидрофильности.

Команда протестировала крем на моделях человеческой кожи, мышах и диабетических мини-поросятах. Везде результат оказался сопоставим с обычными инъекциями: уровень глюкозы нормализовывался за 1–2 часа и оставался стабильным до 12 часов.

Полимер изменяет заряд в зависимости от pH кожи: на поверхности он «прилипает» к липидам, а в глубинных слоях теряет заряд и провозит инсулин внутрь организма. После проникновения комплекс высвобождает гормон в печени, жировой и мышечной ткани, обеспечивая мягкий и длительный эффект без признаков воспаления.

Авторы отмечают: технология может подойти не только для инсулина, но и для доставки других белковых и нуклеиновых препаратов. Хотя до клинического применения еще далеко, результаты выглядят как один из самых убедительных шагов к «безинъекционному» лечению диабета.

Ранее ученым удалось предотвратить и побороть диабет 1-го типа у мышей с помощью пересадки стволовых клеток.