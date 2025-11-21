Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 21 ноября 2025Наука и техника

Создана эффективная замена инсулиновых инъекций

Nature: Полимер OP-I проводит молекулы инсулина сквозь кожу без инъекций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Чжэцзянского университета представили технологию, которая может навсегда изменить лечение диабета: им удалось доставить инсулин через кожу с помощью крема. Исследование, опубликованное в Nature, показало, что особый полимер OP-I проводит молекулы инсулина сквозь кожный барьер — то, что ранее считалось практически невозможным из-за их крупного размера и гидрофильности.

Команда протестировала крем на моделях человеческой кожи, мышах и диабетических мини-поросятах. Везде результат оказался сопоставим с обычными инъекциями: уровень глюкозы нормализовывался за 1–2 часа и оставался стабильным до 12 часов.

Полимер изменяет заряд в зависимости от pH кожи: на поверхности он «прилипает» к липидам, а в глубинных слоях теряет заряд и провозит инсулин внутрь организма. После проникновения комплекс высвобождает гормон в печени, жировой и мышечной ткани, обеспечивая мягкий и длительный эффект без признаков воспаления.

Авторы отмечают: технология может подойти не только для инсулина, но и для доставки других белковых и нуклеиновых препаратов. Хотя до клинического применения еще далеко, результаты выглядят как один из самых убедительных шагов к «безинъекционному» лечению диабета.

Ранее ученым удалось предотвратить и побороть диабет 1-го типа у мышей с помощью пересадки стволовых клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

    Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

    В Африке сильно заинтересовались водкой из России

    Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

    Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

    Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

    Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

    На Украине назвали мирный план США проектом уничтожения Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости