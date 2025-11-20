Наука и техника
02:30, 20 ноября 2025Наука и техника

Ученым удалось побороть диабет 1 типа

JCI: Пересадка стволовых клеток помогла излечить мышей от диабета 1 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: unoL / Shutterstock / Fotodom

Комбинация пересадки кроветворных стволовых клеток и клеток поджелудочной железы позволила исследователям Стэнфордской школы медицины полностью предотвратить или вылечить диабет 1 типа у мышей. Как следует из статьи, опубликованной в Journal of Clinical Investigation (JCI), новая иммунная система, сформированная из клеток и донора, и реципиента, остановила аутоиммунную атаку на инсулин-продуцирующие клетки и обеспечила устойчивое восстановление нормального уровня сахара — без инсулина и без иммунодепрессантов.

Чтобы подготовить организм к такой пересадке, ученые использовали мягкий режим: комбинацию антител, низкодозного облучения и препарата от аутоиммунных заболеваний. Эта схема частично уже применяется в клинике, что повышает шанс ее переноса на людей. Метод сработал у всех 19 животных, которым пытались предотвратить развитие диабета. А также у всех девяти, чья болезнь уже была в тяжелой форме.

Следующий шаг — адаптировать технологию для людей и найти источник достаточного количества клеток поджелудочной железы для пересадки. Исследователи считают, что такой способ «перезагрузки» иммунной системы может стать прорывом не только в лечении диабета 1 типа, но и в терапии других аутоиммунных заболеваний и в безопасной пересадке органов от частично несовместимых доноров.

Ранее выяснилось, что частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, сладких напитков и снеков — значительно повышает риск преддиабета у молодых людей.

