Полковник Матвийчук: Европа не сможет помогать Украине без США

Украина не сможет продолжать боевые действия в случае отказа США от поставок вооружений и разведданных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что Европа не сможет самостоятельно обеспечивать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Если вдруг это и правда произойдет, Украина не сможет выполнять боевые задачи без американского оружия, потому что армия полностью завязана на военно-промышленном комплексе США, — сказал полковник. — Экс-президент США Джо Байден уже приучил к этому ВСУ, и теперь уйти от американских поставок невозможно».

Европа, как он заметил, хоть и заявляет о готовности самостоятельно поддерживать Украину, не сможет сделать это без помощи Вашингтона.

«Они смогут заместить только 15-20 процентов вооружений. По дальнобойным орудиям, мощным снарядам не заместят точно. Европа сама сильно завязана на военно-промышленный комплекс США. Производство снарядов, деталей — это все американцы», — объяснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что США усилили давление на Украину из-за плана по урегулированию конфликта, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит документ. США настаивают, чтобы «украинские власти подписали документ к 27 ноября».