Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:41, 21 ноября 2025Экономика

Спрос на новых сотрудников в России начал падать

«Известия»: Дефицит кадров в России в июле-сентябре вернулся к уровню 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Проблема острого кадрового голода, охватившая за последние несколько лет большинство ключевых отраслей российской экономики, в третьем квартале 2025 года начала ослабевать. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Конкуренция отечественных работодателей за новых сотрудников также стала заметно ослабевать. В июле-сентябре дефицит кадров в стране фактически вернулся к уровню двухлетней давности. Показатель обеспеченности бизнеса работниками за это время составил минус 25,7 пункта.

Главными причинами снижения спроса на новых сотрудников эксперты называют исчерпание ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма. Это происходит на фоне роста издержек предприятий и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, которая делает займы для компаний все более дорогими. В сложившихся реалиях руководители предприятий делают ставку на повышение эффективности труда действующих сотрудников и активное внедрение технологий Искусственного интеллекта (ИИ). Искать же новых сотрудников в прежних объемах становится для многих предприятий невыгодной стратегией, резюмировали аналитики.

Из-за роста издержек предприятий на российском рынке труда возникла новая проблема — рост скрытой безработицы. Речь идет об увеличении числа действующих сотрудников, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или неполную неделю, а также ожидающих скорого увольнения. Сильнее всего проблема затронула промышленный сектор, включая автопром. Наиболее отчетливо тенденция проявилась в Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. С учетом этого ожидать оживления спроса на новых работников в скором времени в стране не приходится, утверждали эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости