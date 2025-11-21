Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 21 ноября 2025Мир

Раскрыта стратегия США в переговорах с Украиной о мирном плане

WP: Уиткофф и Дрисколл стали плохим и хорошим полицейскими для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

США разделили между спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром армии Дэниелом Дрисколлом роли в переговорном процессе с Украиной, где они играют «плохого и хорошего полицейских». О возможной стратегии Вашингтона сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«США, судя по всему, разделили команды между Уиткоффом и Дрисколлом, чтобы сыграть в хорошего и плохого полицейского — один давит, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить [план]», — передает издание.

По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский запросил внести «некоторые изменения» в мирный план США, и команда Дрисколла согласилась предоставить такую возможность. При этом отмечается, что украинские власти «пока не определились, какие именно пункты они хотели скорректировать».

Ранее стало известно, что США пригрозили Украине лишением разведданных и вооружений, если страна не согласиться принять план Вашингтона по урегулированию конфликта. По данным источников, американская сторона настаивает на том, чтобы Киев подписал документ к 27 ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости