Раскрыта стратегия США в переговорах с Украиной о мирном плане

WP: Уиткофф и Дрисколл стали плохим и хорошим полицейскими для Украины

США разделили между спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром армии Дэниелом Дрисколлом роли в переговорном процессе с Украиной, где они играют «плохого и хорошего полицейских». О возможной стратегии Вашингтона сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«США, судя по всему, разделили команды между Уиткоффом и Дрисколлом, чтобы сыграть в хорошего и плохого полицейского — один давит, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить [план]», — передает издание.

По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский запросил внести «некоторые изменения» в мирный план США, и команда Дрисколла согласилась предоставить такую возможность. При этом отмечается, что украинские власти «пока не определились, какие именно пункты они хотели скорректировать».

Ранее стало известно, что США пригрозили Украине лишением разведданных и вооружений, если страна не согласиться принять план Вашингтона по урегулированию конфликта. По данным источников, американская сторона настаивает на том, чтобы Киев подписал документ к 27 ноября.