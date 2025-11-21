Трамп и Зеленский созвонятся

Sky News: Трамп и Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе, чтобы обсудить американский мирный план по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейские источники.

Как отмечает издание, перед звонком президент Украины проведет консультации по этому вопросу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

По данным источников, американское мирное предложение подверглось резкой критике на вчерашней встрече министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Особенно резкие возражения прозвучали из Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии. Уточняется, что ЕС рассчитывает, что генсек НАТО Марко Рубио изменит ситуацию в их пользу.

Ранее стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Отмечается, что министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались в Вашингтон за разъяснениями в связи с этим, но не получали ясного ответа.