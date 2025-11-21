Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 21 ноября 2025Мир

Трамп и Зеленский созвонятся

Sky News: Трамп и Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе, чтобы обсудить американский мирный план по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейские источники.

Как отмечает издание, перед звонком президент Украины проведет консультации по этому вопросу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

По данным источников, американское мирное предложение подверглось резкой критике на вчерашней встрече министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Особенно резкие возражения прозвучали из Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии. Уточняется, что ЕС рассчитывает, что генсек НАТО Марко Рубио изменит ситуацию в их пользу.

Ранее стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Отмечается, что министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались в Вашингтон за разъяснениями в связи с этим, но не получали ясного ответа.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Появились данные о проверке версии с наркотиками в организме сына богородского маньяка

    Депутаты Рады рассказали детали встречи с Зеленским

    Европу обвинили в излишней самоуверенности перед Трампом

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости